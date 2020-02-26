Belediye’nin kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma programına alınan yerlerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, şehrin değişik bölgelerinde kazı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.