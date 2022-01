“Belediye’nin kar temizleme çalışmaları kifayetsiz kaldı”

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, kar temizliği konusunda Belediye’yi eleştirdi.

Bedii Onan, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Çorum halkı pazar günü yağan kar ile uyandı ve mutlu oldu. Yağan kar berekettir. Çok şükür, toprak ve tüm canlılar rahatladı. Yaradana şükürler olsun.

Pazar günü tüm şehir, hafta sonu tatilinde olduğu için, işine giden, evinden dışarı çıkan çok fazla olmadığından dolayı, şehir içinde kar temizleme işlemlerinin ne aşamada olduğunu pazartesi günü gördü.

Pazar günü yapılmayan veya asgari seviyede yapılan kar temizleme çalışmalarının ne olduğunu gördük…

Meğerse kar temizleme işi sadece Gazi Caddesi’nin belli bir kısmında ve yaya yollarında yapılmış. Gözlerimiz şehir içi kar temizliği yapan belediye çalışanlarını aradı. Lakin görmek pek mümkün olmadı. Sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak şehrin ana yollarından başlayarak gezmeye başladım. Her yer kar altında ve bireysel temizlik yapan vatandaşların dışında temizlik yapan iki ayrı yerde yedi belediye görevlisine rastladım.

Nerede T.C. Çorum Belediyesi veya teklife rağmen T.C. ibaresi belediye meclisi tarafından reddedilen Çorum belediyesi? Başkan nerede? Temizlik işleri ve Fen işleri amirleri nerede? Kar yerde. Belediye nerede? Bir şehir sakini olarak sormak hakkımız.

Pazartesi gününden bu yazıyı kaleme aldığım vakte kadar, bol bol kar fotoğrafı çektim. Görüntüleri kayda aldım. Dört günde, yağan kar temizlenip, şehir rahatlatılamaz mı? Görmedik. Ana arterler açıkmış. Ya yaya yolları? Yürümek insan üstü bir gayret gerektiriyor. Bugün saat 12.50…Gazi Caddesi ile Osmancık Caddesinin kesiştiği kavşakta vatandaşın biri kaydı ve yere düştü. Yerden kaldıranlardan biri de bendim. Mobese kameralarına baktım. Muhtemelen yaşanan düşme olayı kayıt altındadır.

Şükür, bugün güneş açtı. Belediye’nin yapmadığını veya yapamadığını, güneş yapıyor ve yağan karı eritiyor. Akşama kadar ne kadar eritirse, Çorum Belediyesi’nin işi nispeten kolaylaşacaktır.

Sahi, soralım. Belediye’nin işçi kadrosu yok mu? Varsa bu işçiler nerede? Kim neden bu işçileri kar temizleme çalışmalarına göndermiyor veya gönderemiyor? Ne olacak bu şehrin hali? Vatandaş hizmet istiyor. Vatandaş sorumlulukların yerine getirilmesini istiyor.

Belediyelerin görev ve sorumlulukları bellidir. Biz mevcut hali yaşayan bir vatandaş ve vatandaşın sözcüsü olarak ifade ediyoruz. Belediye bu kar temizleme işini halkın rahatlığı için bir an önce yapmak zorundadır. Aksi mazeretler itibar görmez ve muteber de değildir.

Vatandaş belediyenin kar temizliği konusunda hiçbir iş yapmadığı ve yapılan çalışmaların kifayetsiz olduğu kanaatindedir. Göz gördü, vatandaş zorluğu yaşadı. Belediye bir an önce göreve, yok göreve başlamaz ise lütfen yeni yöneticilere yol ve yer açılmalı, Çorum halkı rahatlatılmalıdır.” (Haber Merkezi)