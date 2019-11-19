Belediye’nin gıda yardımları azaldı

Çorum Belediyesi’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden gıda yardımı alan aileleri olumsuz etkiledi. Belediye fakir ve yardıma muhtaç ailelere yaptığı gıda yardımlarında azaltmaya gitti.

Belediye’nin Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine aylık, iki aylık, üç aylık ve dört aylık periyotlarla yaptığı gıda yardımlarında, aylık yardım alan ailelerin bir kısmını iki aya, iki ayda bir alanların ise üç aya çıkararak süreyi uzattığı öğrenildi.

“GÜNCELLENİYOR”

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gıda Bankası’ndan yardım alanların durumlarının güncellendiğini söyledi. Belediye’den 7.273 kişinin yardım aldığını açıklayan Turhan Candan, gelirlerinin artışına ve eksilmesine bakılarak ayda bir yardım alanların 2 aya, 2 ayda bir yardım alanların ise 3 aya çıkarılabildiğini söyledi.

VATANDAŞ DERTLİ

Yardımların azaltılması, mağdur vatandaşların şikayetine yolaçtı.

Daha önce Gıda Bankası’ndan ayda bir yardım alan bir vatandaş, maddi durumunda herhangi bir iyileşme olmamasına rağmen aylık aldığı gıda yardımının 2 aya çıkarıldığını, mağduriyetinin daha da arttığını belirtti.

Kendisinin 3 ayda bir aldığı dul maaşı ile geçimini sağladığını belirten dar gelirli vatandaş, “Belediye’den bu konuda yardım istiyorum. Benim durumunda olan vatandaşları dilenmeye mecbur ettiklerinin farkında değiller mi?” diye konuştu.

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gıda Bankası, 27 Mayıs 2015 tarihinde dönemin Belediye Başkanı Muzaffer Külcü tarafından hizmete açılmıştı.

(Elvan Yılmaz - Özel/ Haber)