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Belediye’nin “Çevre” konulu online yarışması sonuçlandı

Çorum Belediyesi’nin düzenlediği “Çevre” konulu online bilgi yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Güncel 05.09.2021, 17:49
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Belediye’nin “Çevre” konulu online yarışması sonuçlandı

Belediye, çevre kirliliğinin önüne geçmek, toplumda farkındalık uyandırmayı sağlamak ve sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak için “Doğa Dostu Aileler Yarışıyor” çevre konulu online bilgi yarışması düzenledi. 26 Ağustos’ta başlayan online yarışma 29 Ağustos’ta sona erdi. Yarışmaya 14 mahalleden 452 kişi katıldı.
Yapılan değerlendirmede 3 asıl ve 3 yedek yarışmacı belli oldu. 
Buna göre kazanan yarışmacıların isimleri; 1. Asıl Yunus Ateş, 2. Asıl Mehmet Kurt, 3. Asıl Selaattin Yüksel olarak açıklandı. Yedek kazananlar ise 1. Yedek Diler Salman Can, 2. Yedek Mustafa Çal ve 3. Yedek Doğan Yıldız oldu. Yarışmanın ödül töreni 8 Eylül 2021 Çarşamba günü Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleştirilecek. (Volkan SINAYUÇ)
 

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