Belediye’nin benzinlik arsası 12.1 milyona satıldı

Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Şehir Stadyumu arasındaki Çorum merkez Çepni Mahallesi 352 ada 199 nolu parselde kayıtlı 3 bin 568.62 metrekare alanlı benzinlik arsası 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık arttırma usulü ile en az yüzde 50'si peşin kalanı ise en fazla 8 taksit (taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) olmak koşuluyla ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri Suat Aydoğan, Ertuğrul Eren ve Ünsal Yeter gözetimindeki komisyon huzurunda 7.5 milyon TL tahmini bedel ve 225 bin TL geçici teminat üzerinden yapılan ihalede ilk olarak katılımcı firmaların belgeleri incelenerek kapalı teklifleri açıldı. Buna göre Kaleli Petrol Best Gaz İnşaat 9 milyon 500 bin TL, Şakir Güzel 9 milyon 55 bin TL ve Haydar Kartal ise 7 milyon 852 bin TL teklif verdi.

Daha sonra en çok teklif veren 3 firma arasında açık artırmaya geçildi. Buna göre Haydar Kartal 10 milyon 100 bin TL’de, Kaleli Petrol ise 12 milyon 50 bin TL’de çekildi. İhaleyi Şakir Güzel 12 milyon 100 bin TL’lik teklifi ile kazanmış oldu.

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda yapılan ihaleyi 7 milyon 460 bin TL’ye Kakaç Demir Çelik firması kazanmış ancak daha sonra ihale iptal edilmişti.



(Nurdan AKBAŞ)

