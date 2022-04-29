Belediyenin bayram tedbirleri tamam
Çorum Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirebilmesi amacıyla iş başında olacak.
Güncel 29.04.2022, 18:52
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Bayramda, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerbayram boyunca nöbetleşe görev başında olacak.Bayramın huzur içerisinde yaşanması için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram boyunca yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo 153’ü arayabilirler. Bayramda tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.
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