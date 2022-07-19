Belediyenin altyapı yatırımları devam ediyor

Şehrin muhtelif yerlerinde 3 yılda 21 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşediklerini belirten Başkan Aşgın, şehrin altyapısını daha da güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Başkan Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin çehresini değiştirecek, tarihi ve kültürel yönüyle Çorum’u ayağa kaldıracak birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlar şehrimize yaptığımız yatırımların görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmı var; son 3 yılda 21 bin 500 metre yağmur suyu hattını bu şehrin altına döşedik. Geçtiğimiz günlerde düşen aşırı yağışlarda da bunun meyvesini Çorum olarak aldık. Sel ve su baskınlarını en aza indirdik. Altyapıya yatırıma devam ediyoruz. Aksaray 3. Cadde ile Ata 17. Sokak arasına 500 metre uzunluğunda 1000mm çapında betonarme boru ile atık su tahliye hattı yapımı için ihaleye çıktık. İhaleye giren firmalar içerisinden en uygun teklifi 1 Milyon 935 Bin 500 TL ile Kazım Kurt İnşaat verdi. İhale komisyonumuzun incelemeleri sonucunda çalışmalar başlayacak” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum’u daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir şehir haline getirmek için insan odaklı hizmet belediyeciliği anlayışı doğrultusunda altyapı ve üstyapıda yeni yatırımları şehre kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

