Belediye’nin 770 milyon liralık bütçesi kabul edildi

Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan Kasım ayı birinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen performans programı ve 2022 yılı bütçesinin oylanması dün gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde CHP’li üye Nazik Bulut, partisinin eleştirilerini sıraladı. 2022 yılı bütçesi için “tadilat bütçesi” ifadelerini kullanan Bulut’a yanıtını ise Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü verdi. Çöplü, Nazik Bulut’un aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğunu anımsatarak, “Kendisi ‘136 sayfalık performans planını ve 2022 yılı bütçesini okuyamadığım için hayır diyorum’ demiştir. Şerh koyduğu imzasının altında bu yazı var. Okumadığı planın kendisi için hiçbir şey ifade etmediğini söyledi” dedi.

Devamında CHP’li Tuncay Yılmaz ve Ahmet Özdel’in de birer konuşma yapmasının ardından oylamaya geçildi.

Kalem kalem oylamanın yapıldığı 2022 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

