Belediye’nin 2022 tahmini bütçesi 770 milyon lira

Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2022 yılı performans programı kabul edilirken, 2022 yılı ve takip eden 2 yılın bütçeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “bütçe ve performans programı” ile ilgili bir sunum yaptı.

Bütçenin 765 milyon lirasının gider, 770 milyon lirasının gelir, 5 milyon lirasının ise finansman bütçesi olarak planlandığını kaydeden Çöplü, gelir bütçesinin 59 milyon 575 bininin vergi gelirlerinden, 115 milyon 799 bininin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 50 milyonunun alınan bağış, yardımlar ile özel gelirlerden, 347 milyon 664 bininin diğer gelirlerden ve 196 milyonunun da sermaye gelirlerinden oluştuğunu bildirdi.

Çorum Belediyesi’nin 2022 ve iki yılını izleyen bütçesi, 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00’de yeniden görüşülecek.

(Nurdan AKBAŞ)

