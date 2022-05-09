Belediye’nin 2021 yılı kesin hesabı onaylandı

Çorum Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ikinci toplantısı, saat 15.00’de Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün yönetiminde gerçekleştirildi. Tek gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisi’nde 2021 yılı bütçe gider ve gelir kesin hesabı, idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetimi hesabı icmal cetvelleri konusunda Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı rapor, madde madde oylayarak onaylandı.

Toplantıda CHP’li Meclis üyeleri Rüştü Çağlar, Nazik Bulut ile Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü gündem maddesi üzerine değerlendirmelerde bulundular. Konuşmaların ardından 2021 yılı kesin hesabı ile idare taşınır yönetim hesabında bulunan 53 ayrı bütçe kalemi tek tek oylanarak kabul edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

