Belediye’nin 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Başkan Aşgın, yaptığı konuşmada Nisan ayındaki özel günleri hatırlatırken, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, gündeme ilişkin bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından belediye encümen seçimi, başkanlık divanı ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı.

Toplantıda, denetim komisyonu raporu Belediye Meclisi’nin bilgisine sunuldu. Devamında ise Belediye Başkanı’nın yıllık faaliyet raporu okundu. Bu sırada Başkan Aşgın, AK Parti grubunun bulunduğu sıraya geçti.

Çorum Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün, Etüt Proje Müdürlüğü’nün ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgili yazıları da görüşüldü. (Nurdan AKBAŞ)

