Belediye’nin 2021 tahmini bütçesi 692 milyon 515 bin

Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı Meclis 1. Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 2021 yılı performans programı kabul edilirken 2021 yılı ve takip eden 2 yılın bütçeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Çorum Belediyesi’nin 2021 ve iki yılını izleyen bütçesi, bugün yeniden görüşülecek. (Haber Merkezi)