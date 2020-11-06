Belediye’nin 2021 tahmini bütçesi 692 milyon 515 bin
Çorum Belediyesi'nin 2021 yılı tahmini bütçesi 692 milyon 515 bin lira olarak belirlendi.
Güncel 06.11.2020, 23:35
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Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısı Meclis 1. Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda 2021 yılı performans programı kabul edilirken 2021 yılı ve takip eden 2 yılın bütçeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Çorum Belediyesi’nin 2021 ve iki yılını izleyen bütçesi, bugün yeniden görüşülecek. (Haber Merkezi)
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