Belediye’nin 2020 bütçesi oyçokluğu ile onaylandı

2020 yılı bütçesinin onaylandığı toplantı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda CHP Belediye Meclis grubu bir açıklama yaparak bütçe raporunun kendilerine geç ulaştığı ve inceleme fırsatı bulunamadığı için ret oyu vereceklerini belirtirken CHP Belediye Meclisi üyesi Ahmet Özdel de rapor ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Toplantıda “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri 7 aylık süre içerisinde yapılan sosyal belediyecilik hizmetleri ve yatırımların bu şehir ve Çorumlular için hizmet aşkıyla çalıştıklarını gösterdiğini dile getirdi. Aşgın, “Her mahallemize eşit hizmet götürmek için şehrin tüm paydaşlarıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin istişarelerde bulunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2020 yılı ve takip eden görev süremizce bu şehre en iyi hizmeti vermek için çaba göstereceğiz. Bizi doğru bildiğimiz bu yoldan alı koymak isteyenler, bu yolda bizi yıpratmak isteyenler olabilir ama şunu bilsinler ki biz her zaman şehrimize hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün meclisimizde oylayarak kabul ettiğimiz 2020 yılı bütçemiz de bunun bir göstergesidir” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 2020 yılının hizmet yılı olacağını ifade etti ve Belediye Meclisinde kabul edilen Çorum Belediyesi 2020 Performans Programı ve Bütçesi’nin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından 2020 bütçesi madde madde okunarak oylandı. CHP’li üyelerin ret oyu verdiği belediye Meclisi toplantısında Ak parti sıralarında ise ret oyu pusulası yer almadı. Yapılan oylamanın ardından 2020 yılı bütçesi oy çokluğu ile 509 milyon lira olarak belirlendi.

(Erkan BAYATLI)