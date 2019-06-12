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“Belediyeler park ve bahçe yaparken engellileri de düşünmeli”

İl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Başkanı Dursun Kaya, Dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin engelli olduğunu ve Türkiye’de bu oranın %12.29 olduğunu belirterek, günümüzün koşullarında, engelli olma riskinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

“Belediyeler park ve bahçe yaparken engellileri de düşünmeli”

İl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Başkanı Dursun Kaya, Dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin engelli olduğunu ve Türkiye’de bu oranın %12.29 olduğunu belirterek, günümüzün koşullarında, engelli olma riskinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 22:40
“Belediyeler park ve bahçe yaparken engellileri de düşünmeli”

İl Genel Meclisinde hazırlanan raporu okuyan Kaya, engellilerin toplumdan dışlandığını ve ayrımcılığa uğradıklarını söyledi. Engellilerin; halka açık her türlü tesis, hizmet ve olanağa erişimini sağlamanın belediyelerin yükümlüğü olmakla beraber aynı zamanda insanı ve vicdani bir görev olduğunu belirten Kaya, engellilerin, erişim gereksinimi duyduğu kamusal alanların başında parkların geldiğini anlattı. Kentlerde parkın yerini tutabilecek bir faaliyet alanı bulunmadığını söyleyen Kaya, engelli grupların, rehabilitasyon ve sosyalleşme için parklara herkesten fazla ihtiyacı bulunduğunu ancak çoğunlukla Park alanlarının, engelli kullanıcılar dikkate alınmadan düzenlendiğini kaydetti.

Sağlıklı insanların sorunları aşabildiğini ama engelli insanların çaresiz kaldıkları yerlerde mağdur olduklarını vurgulayan Dursun Kaya, “Engelli insanların her yerde her zaman her türlü ihtiyaçlarının karşılanabilir halde olması göz ardı edilemez.

Genel değerlendirme olarak park ve bahçelerde engellilere yönelik park alanlarında çalışmalarla ilgili parklardaki engelli yolları bazı eğlenebilecekleri oyun aletleri dinlenme yerleri ve engelli araç şarj yerleri gibi parklarda hizmet alanlarının olduğu bilgisi alınmış olup, Ancak sağlıklı insanların parklardan yaralandığı ile kıyaslanamaz.

Sonuç olarak devletimiz engelli ve özürlüler için yaşamlarını sürdürebilmeleri için ekonomik olarak hiçbir sıkıntı çekmedikleri düşünülerek belediyelerin park ve bahçeleri düzenlerken engelli ve özürlülerimizi düşünerek parkların yapımına önem verilmesi engelliler adına ümit etmekteyiz” dedi. (Erkan BAYATLI)

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