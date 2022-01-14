Belediyeler Çevre Birliği 2022 bütçesi 11 milyon
Çorum Belediyeler Çevre Birliği, 2022 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2022 yılı performans programı görüşülerek 2022 yılı bütçe oylaması yapıldı.
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclis Toplantısı, Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları ve Belediyeler Çevre Birliği meclis üyeleri katıldı.
Toplantıda 2022 yılı performans programı görüşülerek 2022 yılı bütçesi oylandı. Buna göre Çorum Belediyeler Çevre Birliği’nin 2022 yılı bütçesinin 11 Milyon 105 Bin TL olarak belirlendiği açıklandı.
Çorum Belediye Başkanı Aşgın yaptığı açıklamada; “Çorum Belediyeler Çevre Birliği Ocak ayı olağan meclis toplantısını birlik üyelerimizle gerçekleştirdik. Toplantımızda 2022 yılı Bütçe ve Performans programımız oy çokluğu ile kabul edildi. Aldığımız kararların Çorum’umuz ve ilçelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Aşgın, toplantının ardından makamında İlçe Belediye Başkanları ve Çevre Belediyeler Birliği Meclis üyeleriyle biraraya gelerek devam eden çalışmalar üzerine istişarede de bulunduklarını sosyal medya hesabından açıkladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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