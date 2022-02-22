Belediye’den Zanaatkârlar Kooperatifi’ne hizmet desteği

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum'un Yaydiğin Köyü civarında yapımı devam eden işyerlerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kış şartlarına rağmen çalışmalara ara verilmeyen kooperatif inşaat sahasında araçların ulaşımını kolaylaştırmak açısından yolların kumlanması için Çorum Belediyesi’nden destek istendi.

Kooperatif yönetiminden gelen bu talebe anında cevap veren Çorum Belediyesi ekipleri, site içerisinde araçların yoğun olarak kullandığı yolları kumladı. Çorum Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar neticesinde inşaat sahasında araçların çalışmalarını daha verimli sürdürmeleri sağlanmış oldu.

S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çorum’a modern bir sanayi sitesi kazandırmak adına yönetim kurulu üyeleri ve yüklenici firma yöneticileriyle birlikte yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Yapılan çalışmalarda Çorum Belediyesi’nin kendilerinden talep ettikleri her konuda yardımcı olduğunu anlatan Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, “Çorum, son yılların en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Kar nedeniyle kooperatif inşaat alanında da yollarımız kapandı. Belediyemizden yollarımızın açılmasını talep ettik. Kendileri anında talebimizi yerine getirerek yollarımızı açtılar. Ardından da site içerisinde araçların yoğun olarak kullandığı alanlara çakıl dökülmesini talep ettik. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın bey ve mesai arkadaşları bu talebimizi de yerine getirerek yollarımızı daha kullanılabilir hale getirdiler. Kendilerine vermiş oldukları bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



