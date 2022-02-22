Belediye’den yüzleri güldürecek etkinlik

Çorum Belediyesinin 7’den 70’e herkesi kapsayan etkinlikler düzenlediğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “2022 Yılı kültürel etkinliklerle geçecek dolu dolu bir yıl olacak” dedi. Başkan Yardımcısı Candan, 23 Şubat Çarşamba günü yapılacak usta komedyen Recep Demirkaynak’ın sahne alacağı konser ve stand-up gösterisine tüm hemşehrilerimiz davetlidir” diye konuştu.

