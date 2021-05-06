Belediye’den “Yunus Emre” çalışması

Yunus Emre’nin edebi yönü ve duru Türkçesi ile Türkçenin ahengini ve sanatsal yönünü dünyaya açtığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yunus Emre bizim tasavvuf edebiyatımızda önemli şahsiyetlerden biri. Türkçeyi akıcı ve sade kullanışıyla tüm dünyaya tanıtan bir şairimiz. Şiirleri de tasavvuf öğretisinin en önemli eserlerinden kabul ediliyor. Böylesine önemli bir şairimizin adının şehrimizin güzide parklarından birinde yaşatılıyor olması bizim için ayriyeten gurur meselesi” dedi.

(Haber Merkezi)

