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Belediye’den yoğun mesai

Çorum Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Belediye’den yoğun mesai

Çorum Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 20:50
Belediye’den yoğun mesai

Çorum’da Aralık ayından beri zaman zaman yağan ancak iki gündür yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrasında Belediye ekipleri de teyakkuza geçti. İki gündür yoğun şekilde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına 24 saat esasına göre görev yapan Belediye ekipleri sabah saatlerine kadar kar temizliği yapıyor.

Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı sonrasında yağmaya başlayan ve iki gündür süren karla birlikte harekete geçen Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hem temizlik yaptı hem de dona karşı tuzlama yaparak trafikte aksama olmaması için büyük çaba gösterdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların cadde ve sokaklarda yürürken herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tuzlama ve temizleme çalışmalarını ara sokaklarda bile yaptıklarını söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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