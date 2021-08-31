Belediye’den yoğun mesai

Çorum Belediyesi, yangın felaketinin ardından Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında da bölgeye onlarca araç ve ekip göndermişti. Çorum’dan giden ekipler, selden etkilenen vatandaşlar için canla başla çalışmalara başlamıştı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de bölgede görevlendirilmesi sonrasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı ile bölgeye yeni araç ve personel gönderen Çorum Belediyesi bölgenin yeniden imarı ve selzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına çalışmalarına devam ediyor.

Selin etkilediği bölgelerden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere Sinop Türkeli’ye de ekip yolladıklarını hatırlatan ve bölgedeki selzedelerin ızdırabını yüreklerinde yaşadıklarını söyleyen Başkan Aşgın, ayrıca mobil ikram aracını da bölgeye yolladıklarını, hem çalışan personel hem de vatandaşa yardımda bulunduklarını dile getirdi.

Çorum Belediyesi olarak bölgedeki sel nedeniyle kullanılmayacak duruma gelen yol ve köprüleri onarmaya devam ettiklerini de açıklayan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda: “Sinop/Türkeli’de ekiplerimiz çöken yollara dolgu ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Afet sonucu yıkılan köprünün ulaşıma açılması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sel afetinin yaralarını hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Gönüller bir oldukça bunun da üstesinden geleceğiz. Biz, birlikte güçlüyüz” görüşüne yer verdi.

Öte yandan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve beraberindeki mahalle muhtarları da selzedelere destek olmak için Sinop İli Türkeli ilçesine giderek Vali Mustafa Çiftçi ile biraraya gelmişti.



(Haber Merkezi)

