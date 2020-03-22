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Belediye’den yoğun “korona virüs” tedbirleri

Çorum Belediyesi, korona virüse karşı yoğun önlemler almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının resmi açıklamasından sonra Çorum genelinde dezenfekte çalışmalarını büyük bir hızla başlatan Belediye, hizmet birimlerinde de tedbirlerini artırdı.

Belediye’den yoğun “korona virüs” tedbirleri

Çorum Belediyesi, korona virüse karşı yoğun önlemler almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının resmi açıklamasından sonra Çorum genelinde dezenfekte çalışmalarını büyük bir hızla başlatan Belediye, hizmet birimlerinde de tedbirlerini artırdı.

22 Mart 2020 Pazar 18:26
Belediye’den yoğun “korona virüs” tedbirleri

Çorum Belediyesi’nde alınan korona virüs önlemleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilk olarak mikroplara ve virüslere karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı hizmet binasındaki tahsilat alanlarını ve bekleme yerlerinin titizlikle temizliğinin yapıldığını söyledi. Bu yerlerin dezenfekte edildiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Ayrıca hemşehrilerimizin belediyemize olan işlerinde yoğun olarak kullanılan ruhsat servisi, halkla ilişkiler, su faturası ödeme, gelir servisi ve abonelik işlemlerinin yapıldığı birimlerde de vatandaşımızla personelimiz arasına 1 metrelik mesafede şeritler çektik. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında yemekhanede yemek yiyen personelimizin oturma düzenini değiştirerek sandalyeler arasında boşluklar bıraktık. Önümüzdeki hafta itibariyle de dönüşümlü olarak personelimize 1'er hafta arayla idari izin vereceğiz” dedi.

BELEDİYE PERSONELİNE İDARİ İZİN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belediye personeline idari izin verdiklerini açıkladı. Başkan Aşgın yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla Belediyemiz hizmet birimlerinde aynı görevi yapan personelimiz 23 Mart 2020 tarihi itibariyle kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanacak şekilde ikinci bir emre kadar vardiyalı sistemle çalışacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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