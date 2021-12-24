Belediye’den “yerel hayvan koruma gönüllüsü” eğitimi

Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın katıldı.

Çorum Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile hayvanları koruma kanunu kapsamında hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği gereğince “Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü Eğitimi” verdiklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, hayvanseverlerden gelen bu yöndeki talepleri değerlendirerek yerel hayvan koruma gönüllüsü eğitimini düzenlediklerini söyledi.

Çöplü, “Verilen eğitim kapsamında hayvan bakım ve besleme, ilgili kanun ve yönetmelikler, Avrupa sözleşmesi hakkında bilgiler verilerek hayvan sever gönüllü vatandaşlarımız ile koordineli olarak sokaktaki canlarımızın refahlarının artırılması, düzenli besleme yapılması, hasta hayvanlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi, halk ve hayvan sağlığı yönünden verimli çalışmaların yapılması gibi konulara yer verdik.” diye konuştu. Başkan Yardımcısı Çöplü, hayvansever gönüllülerinden gelecek talepler doğrultusunda bundan sonra da eğitimlerin devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler de yaptığı konuşmada, hayvan koruma gönüllerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bu eğitimle ilimiz ve ilçelerimizle birlikte bir bütün olarak siz gönüllülerimizle birlikte sokaktaki hayvanlar konusuna meydana gelen sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Seyfettin Zengin ve Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın da yaptıkları konuşmada eğitime katılanların önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek tüm katılanlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

