Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği ve yaklaşık maliyeti 540 bin 625 TL olan ihaleye katılan 7 firmanın dış zarflarının incelenmesi ile başlandı.

Daha sonra ise firmaların iç zarflarındaki belgeler ve teklifleri ele alındı. Buna göre ihalede en düşük teklifi Rüya Catering Organizasyon 347 bin TL ile verdi. Şirinler Kuruyemiş Tarım Gıda Hayvancılık firması 424 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, M-M Park Yemekçilik 470 bin TL, Ak Tur Turizm 514 bin, Paşa Haberleşme Posta Hizmetleri 565 bin TL, Özdemir Catering 599 bin TL ve Refiera Yemekçilik Hazır Gıda ise 621 bin 500 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın, ihale sonucunun yapılan incelemelerden sonra firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Esra ESEN)