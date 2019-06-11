Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94103
ALTIN
246.627
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3270
EURO
6.5341

Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi

Çorum Belediyesi yemek hizmet alım ihalesi düzenledi. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre düzenlenen ihaleye 7 firma katıldı.

Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi

Çorum Belediyesi yemek hizmet alım ihalesi düzenledi. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre düzenlenen ihaleye 7 firma katıldı.

11 Haziran 2019 Salı 00:23
Belediye’den yemek hizmet alım ihalesi

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği ve yaklaşık maliyeti 540 bin 625 TL olan ihaleye katılan 7 firmanın dış zarflarının incelenmesi ile başlandı.

Daha sonra ise firmaların iç zarflarındaki belgeler ve teklifleri ele alındı. Buna göre ihalede en düşük teklifi Rüya Catering Organizasyon 347 bin TL ile verdi. Şirinler Kuruyemiş Tarım Gıda Hayvancılık firması 424 bin TL ile ikinci sırada yer alırken, M-M Park Yemekçilik 470 bin TL, Ak Tur Turizm 514 bin, Paşa Haberleşme Posta Hizmetleri 565 bin TL, Özdemir Catering 599 bin TL ve Refiera Yemekçilik Hazır Gıda ise 621 bin 500 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın, ihale sonucunun yapılan incelemelerden sonra firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Esra ESEN)

İlgili Haberler
Evde sağlık hizmeti personeline belge
Evde sağlık hizmeti personeline belge
Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama
Kavuncu ve Öcal’danMüftü Biçer’e kutlama
Çevre Günü kutlanacak
Çevre Günü kutlanacak
Şoförler garajda bayramlaştı
Şoförler garajda bayramlaştı
Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
Yanlış yere park eden araç otoparka çekildi
Yanlış yere park eden araç otoparka çekildi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim