“Belediye’den yardım alan mülteci var mı?”
CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, son dönemde özellikle medyada en çok konuşulan konuların başında mülteci meselesi geldiğini belirterek, “Muhalefetin sessiz istila diye addettiği, iktidarın ensar-muhacir diye ilişkilendirme yaptığı bir mülteci meselesi var. Çorum’da da bu Ramazan ayında mahalle muhtarlıklarının önünde mültecilerin ne kadar yardıma muhtaç olduklarını, ne kadar sosyal yardım istediklerini gördük. Yine dövüş, kavga, huzursuzluk gibi birçok sosyolojik olaya şahitlik ettik” dedi. Konuşmasının devamında “Çorum Belediyesi’nden sosyal yardım alan mülteci var mıdır? Ayni veya nakdi yardım yapılmış mıdır, yapıldıysa tutarı ne kadar? Halen devam eden yardımlar varsa ne zamana kadar devam edecek?” sorularını yönelten Yılmaz, bunların kamuoyuna açıklanmasını istediklerini bildirdi.
Bu toprakların sahibi öz Türkler aç gezerken, kaynakların fütursuzca politikalar neticesinde Suriyeliye, Afgan’a, Pakistanlıya aktarılmasının karşısında olduklarını kaydeden Yılmaz, “Artık gitmeleri gerektiğini defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“MAHALLELERE GÖRE KAÇ AİLEYE YARDIM YAPILDI?”
Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda ve yerel basında sıkça gördükleri bir diğer konunun ise Belediye’nin ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğu yardımlar olduğunu belirten Yılmaz, “Çorum Belediyesi’nin sosyal yardımları arttırdığını gördük. Bu yardımların mahallere göre kaç aileye ne kadar yapıldığını merak ediyoruz” dedi.
Su havzasındaki kaçak yapılaşmayla ilgili mücadeleyi desteklediklerini söyleyen Yılmaz, “Çorum Barajı’nda kaç tane kaçak yapıya işlem yapıldı, elinizde yıkılacak kaçak yapı stoku ne kadar, kaç tanesine ceza kesildi, kaç tanesinin yıkımı için mahkemelere müracaat edildi? Bunların kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (Nurdan AKBAŞ)
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