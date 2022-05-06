“Belediye’den yardım alan mülteci var mı?”

Bu toprakların sahibi öz Türkler aç gezerken, kaynakların fütursuzca politikalar neticesinde Suriyeliye, Afgan’a, Pakistanlıya aktarılmasının karşısında olduklarını kaydeden Yılmaz, “Artık gitmeleri gerektiğini defalarca söyledik, söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MAHALLELERE GÖRE KAÇ AİLEYE YARDIM YAPILDI?”

Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda ve yerel basında sıkça gördükleri bir diğer konunun ise Belediye’nin ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğu yardımlar olduğunu belirten Yılmaz, “Çorum Belediyesi’nin sosyal yardımları arttırdığını gördük. Bu yardımların mahallere göre kaç aileye ne kadar yapıldığını merak ediyoruz” dedi.

Su havzasındaki kaçak yapılaşmayla ilgili mücadeleyi desteklediklerini söyleyen Yılmaz, “Çorum Barajı’nda kaç tane kaçak yapıya işlem yapıldı, elinizde yıkılacak kaçak yapı stoku ne kadar, kaç tanesine ceza kesildi, kaç tanesinin yıkımı için mahkemelere müracaat edildi? Bunların kamuoyuna açıklanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu. (Nurdan AKBAŞ)

