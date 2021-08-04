Belediye’den yangın bölgesine 5 bin fidan

Ağustos ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu günlerde Belediyenin de tüm imkanlarını seferber ettiği söyledi. Başkan Aşgın “Adeta vatan savunması gibi bir mücadele içerisindeyiz. Milletimiz ve devletimiz el ele o coğrafyayı yeniden yeşillendirecek” diye konuştu.

Başkan Aşgın ayrıca, yangın nedeniyle aç kalan hayvanlar için bölgeye 1 TIR yem göndereceklerini açıkladı.

Halil İbrahim Aşgın, meclis toplantısı sonunda, çevre bilinci oluşturmak ve ağaçlandırma seferberliğine dikkat çekmek amacıyla, toplantıya katılanlara fidan dağıttı.

(Gülbahar TAŞ)

