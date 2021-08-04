Belediyeden, yangın bölgelerine yem desteği

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarında zarar gören yöre halkına desteğini sürdürmeye devam eden Çorum Belediyesi, şimdi de ahır hayvanları için bir tır dolusu yem yardımında bulundu. Türkiye’nin orman yangınları nedeniyle zor günler yaşadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ülkemizin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden vatandaşlarımız için geçtiğimiz hafta sonu 3 su tankeri, 1 arazöz ve 9 personel desteğinin yanı sıra gıda kolisi ve hijyen malzemesi yardımlarında bulunmuştuk. Şimdi de yangında evlerini kaybeden ve hayvanlarını beslemekte zorlanan yöre halkına hayvanlarını besleyebilmeleri için bir tır dolusu yem gönderdik. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz.” dedi.

