Belediye’den vergiye “son gün” hatırlatması

Emlak Vergisi ilk taksitinin son ödemesinin yarın olduğunu hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Emlak Vergisi olarak bilinen bina, arsa, arazi gibi gayrimenkul sahipleri her yıl iki taksitler halinde (Mayıs-Kasım) ödemeleri gereken borçlarının 1. taksitinin ödeme süresi bu ay sona eriyor. Ayrıca işyeri sahibi olan hemşehrilerimizin çevre temizlik vergileri ve İlan Reklam (Tabela) Vergilerin 1. taksitlerinin ödemeleri de yarın sona ermektedir” dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Vatandaşlarımızın ödemelerini son günlere bırakmazlarsa Ramazan gününde daha rahat ödeme yapabilirler.Ödemeler belediye veznelerinden, banka şubelerinden, anlaşmalı fatura tahsilat merkezlerinden ve PTT şubelerinden yapıldığı gibi, resmi internet sayfamız www.corum.bel.tr’ den de online yapılabilmektedir.

Vatandaşlarımız ödemelerini son günlere bırakmadan öderse, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olur. Vergilerini zamanında ödemeyenlerin borçlarına yasa gereği gecikme cezası uygulamak zorunda kalınıyor. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum. Vergilerin ödenmesi hususunda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımız, şehrimize yapılan ve yapılacak olan güzel hizmetlere katkı sunmakta ve Çorum'umuzun daha da güzelleşmesine destek vermektedirler. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum”

(Volkan SINAYUÇ)