Belediye’den vatandaşlara “yapılandırma” için çağrı

Çorum Belediyesi, vatandaşları 7326 Sayılı Kanun kapsamında “Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”dan yararlanmaya davet etti.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenleme ile ilgili çağrıda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması”na ilişkin 7326 Sayılı Kanun ile vatandaşın belediyeye ait vergi borçlarının yeniden yapılandırılacağını hatırlattı.

Kanun kapsamında 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi borçlarının yeniden yapılandırılacağını hatırlatan Başkan Yardımcısı Çöplü, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına bu fırsattan herkesin yararlanmasını tavsiye etti.

Ödemelerin peşin olabilmesinin yanında 6, 9, 12 ve 18 ay taksit seçeneğinin de sunulduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, peşin ödemelerde gecikme faizinde indirim uygulaması olduğunu da hatırlattı. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi borçlarını taksitlendiren vatandaşların ödemelere Eylül ayında başlayacağını kaydeden Başkan Yardımcısı Çöplü, ödemelerin 2 aylık periyotlar halinde gerçekleşeceğini belirtti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Vatandaşlarımız gerek belediyemizden gerekse http://yapilandirma.corum.bel.tr/ web sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

