Belediye’den ücretsiz “Mesleki Yeterlilik Belgesi” imkanı

Çorum Belediyesi, istihdama ve üretime katkı sağlayacak yeni bir projeye imza atıyor.

Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOK–İŞ) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğinde gerçekleşecek mesleki yeterlilik belgesi programının tanıtım toplantısı Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Belediyesi Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Vekili Sungurlulu hemşehrimiz Metin Karaman, Lonca Belgelendirme A.Ş. Genel Müdürü Cengizhan Kutlu ve meslek odası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkan Vekili Çöplü, ilimizin istihdamına, üretime ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağını düşündükleri mesleki yeterlilik belgesine sahip nitelikli işgücünün artmasını amaçladıklarını söyledi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Vekili hemşehrimiz Karaman, mesleki yeterlilik konusundaki eksikliğin iş piyasasının önemli bir sorunu olduğuna işaret etti. Karaman, “Nitelikli iş gücünün önemi her geçen gün artıyor. Bu noktada mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin iş gücü piyasasına katılmalarını amaçlıyoruz.” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesinin devlet tarafından da desteklendiğini dile getiren Karaman, mesleki yeterlilik belgesine sahip işçi çalıştıranların sigorta pirim teşvikinden de yararlanacaklarını açıkladı. Yaklaşık 183 meslekte belge zorunluluğunun bulunduğunu ifade eden Karaman, Çorum’da bu güne kadar 10 bin kişiyi belgelendirdiklerini de sözlerine ekledi.

MYK Başkan Vekili Metin Karaman, istihdama sağladığı katkıdan dolayı Çorum Belediyesi’ne de teşekkür ederek, “Çorum Belediyesi sosyal belediyecilik örneği göstererek mesleki yeterlilik belgesine sahip iş arayanları ve işverenleri kariyer ve iş merkezi aracılığı ile buluşturacak” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Lonca Belgelendirme A.Ş. Genel Müdürü Kutlu ise meslekli yeterlilik belgesini uluslararası çapta geçerliliği olduğunu ifade ederek “Bu belge yurt dışında da çalışmaya imkan sağlayacak” şeklinde konuştu.

Kutlu, yaklaşık 2 Bin TL’ye mal olan meslekli yeterlilik belgesinin, Çorum Belediyesi’nin desteği sayesinde ücretsiz olarak verileceğini de sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ - Süleyman ERDEN)

