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Belediyeden trafikte “koronavirüs” farkındalığı

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri ve virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sinyalizasyon ışıklarında yeni bir uygulama başlattı. Trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri evlerine gitmeye ve evde kalmaya teşvik edici bu uygulama vatandaşlardan tam not aldı. 

Belediyeden trafikte “koronavirüs” farkındalığı

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri ve virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sinyalizasyon ışıklarında yeni bir uygulama başlattı. Trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri evlerine gitmeye ve evde kalmaya teşvik edici bu uygulama vatandaşlardan tam not aldı. 

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:54
Belediyeden trafikte “koronavirüs” farkındalığı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili yöntemin kişisel bakıma dikkat edip Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kurala uymak olduğunu söyleyen ve dışarı evden dışarı çıkmamak olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sinyalisazyon ışıklarına yaptıkları uygulamaların insanların kendi sağlıklıları için evde kalmalarını teşvik amaçlı olduğunu vurguladı. 
Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimiz kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlıkları için evlerinde kalsınlar ve gerekmedikçe lütfen dışarı çıkmasınlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunlardan biri de trafikteki vatandaşlarımızın odak noktalarından olan trafik ışıkları. Yeşil ışığın üzerine eve git, kırmızı ışığın üzerine ise evde kal yazarak trafikte seyreden hemşehrilerimize yönelik bir farkındalık çalışması başlattı." dedi. 

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