Belediyeden trafikte “koronavirüs” farkındalığı

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili yöntemin kişisel bakıma dikkat edip Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kurala uymak olduğunu söyleyen ve dışarı evden dışarı çıkmamak olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sinyalisazyon ışıklarına yaptıkları uygulamaların insanların kendi sağlıklıları için evde kalmalarını teşvik amaçlı olduğunu vurguladı.

Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimiz kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlıkları için evlerinde kalsınlar ve gerekmedikçe lütfen dışarı çıkmasınlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunlardan biri de trafikteki vatandaşlarımızın odak noktalarından olan trafik ışıkları. Yeşil ışığın üzerine eve git, kırmızı ışığın üzerine ise evde kal yazarak trafikte seyreden hemşehrilerimize yönelik bir farkındalık çalışması başlattı." dedi.