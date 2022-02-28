Belediye’den taşkından etkilenenlere yardım
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme Köyü’nde göletin taşması sonucu taşkın meydana geldi. Köyde maddi hasar meydana gelirken Çorum Belediyesi, ilk andan itibaren taşkından etkilenen köylülerin yanında yer aldı. Belediye, köylülere gıda kolisi dağıttı. Mobil İkram Aracıyla da sıcak çorba ikram etti.
Güncel 28.02.2022, 19:58
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla taşkından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, köyde gıda paketi dağıttı ve mobil ikram aracıyla sıcak çorba ikram etti.
(Haber Merkezi)
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