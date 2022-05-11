Belediyeden, “Sürgündeki Hanedan Konferansı”

Anadolu Coğrafyasından doğan ve 600 sene hüküm süren adalet ve hoşgörü medeniyetinin hanedanlığının nasıl sürgüne gönderildiği ve sürgün yıllarında çektikleri sıkıntıların konu edildiği “Sürgündeki Hanedan” kitabını kaleme alan yazar Ekrem Buğra Ekinci Çorumlularla buluşuyor. Çorum Belediyesinin kültürel etkinlikleri kapsamında Çorum’a gelen yazar, 13 Mayıs 2022 Cuma Günü saat 20.30’da Devlet Tiyatro Salonunda vereceği konferans ile tarihe ve doğrulara ışık tutacak.

Yazar Ekrem Buğra Ekinci’nin konuşmacı olacağı Sürgündeki Hanedan Konferansı ücretsiz olup Tüm Çorumlular davetlidir.

