Belediye’den suda “tat ve koku” açıklaması

Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, 7 Mart 2022 Pazartesi günü akşam saatlerinde Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi ana hatlarında iyileştirme çalışması yapılması sırasında hat üzerinde meydana gelen oynamadan kaynaklı içme suyunda geçici süreli, belirli bölgeleri etkileyen koku ve tat problemi oluştuğu belirtildi.

Problemin temel kaynağının ana hatlar üzerinde zamanla biriken kireç ve türevleri olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Sorun kısa sürede tespit edilmiş ve giderilmiştir. Ancak etkilenen bölgelerde koku alınmasına bir süre devam edilmiştir. İçme suyu şebekesi 24 saat kesintisiz takip edilmekte ve içme suyu kalitesinin takibi kesintisiz yapılmaktadır. İçme suyu hatlarında fiziksel birikmeden kaynaklı bu sorun, insan sağlığını etkileyecek bir durum değildir. Teknik ekiplerimiz ve saha elemanlarımız anında soruna müdahale etmiş ve koku problemi olan bölgelerde suyu tahliye etmiştir. Şuan şehir şebekesini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır” denildi. (Haber Merkezi)