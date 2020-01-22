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Belediyeden su kesintisi uyarısı

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, bugün Akkent Mahallesi’nde yapacağı içmesuyu çalışması nedeniyle su kesintisine gidecek.

Belediyeden su kesintisi uyarısı

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, bugün Akkent Mahallesi’nde yapacağı içmesuyu çalışması nedeniyle su kesintisine gidecek.

22 Ocak 2020 Çarşamba 00:15
Belediyeden su kesintisi uyarısı

Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada Akkent Mahallesi’nde su basınç motorunun işlevini yerine getirememesi nedeniyle yenisiyle değiştirileceğini, bu nedenle de su kesintisine gidileceği belirtildi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yeni su basınç motoru montajını tamamlamasıyla birlikte şebekeye tekrar içme suyunun verileceğinin belirtildiği açıklamada “Akkent Mahallesinde ikamet eden halkımız bugün 08.00-18.00 saatleri arasında çalışmalardan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Su kesintisi yapılacak saatler arasında ihtiyaçlarına göre içmesuyu ve kullanma suyu konusunda tedbirlerinizi alınız. Belediyemiz, halkımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmektedir. Halkımızın göstermiş olduğu sabır ve anlayışa teşekkür ederiz” denildi.

(Haber Merkezi)

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