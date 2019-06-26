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Belediye’den su borcu için uyarı

Çorum Belediyesi, su borcunu yatırmayan abonelerin zor durumda kalmamaları için su borçlarının yatırılması konusunda çağrıda bulundu.

Belediye’den su borcu için uyarı

Çorum Belediyesi, su borcunu yatırmayan abonelerin zor durumda kalmamaları için su borçlarının yatırılması konusunda çağrıda bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:31
Belediye’den su borcu için uyarı

Belediye’den yapılan açıklamada son ödeme tarihi geçmiş su borçları ile ilgili olarak vatandaşların 20.07.2019 tarihine kadar ödeme yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada: “Tahakkuk dönemi geçmiş su borçlarının tahsilatı ile ilgili olarak başlatılan çalışma neticesinde mağduriyet oluşmaması adına 20 Temmuz 2019 mesai bitimine kadar son ödeme tarihi geçmiş su borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Hemşerilerimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyoruz. Borçların ödenmesi hususunda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımız, şehrimize yapılan ve yapılacak olan güzel hizmetlere katkı sunmakta ve Çorum'umuzun daha da güzelleşmesine destek vermektedirler. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz” denildi.

(Haber Merkezi)

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