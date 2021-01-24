Belediyeden Söğütlüevler’de sinyalizasyon çalışması

Osmancık Caddesi ile Söğütlüevler Caddesi kavşağında yaptıkları çalışmayla Osmancık üst geçidi çıkışında yaşanan kazaları önlemek, yolun devamında artan trafik yükünü hafifletmek ve trafik güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Yaptığımız sinyalizasyon çalışmasıyla köprü çıkışındaki araç yoğunluğu azalacak. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem araçların daha akışkan halde ilerlemesi sağlanacak. Bu sayede bu bölgedeki yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kavşak sinyalizasyon sisteminin yeni devreye alınması sebebi ile Ulaşım hizmetleri müdürlüğümüz tarafından ilgili kavşakta sabah işe gidiş istikametinde ve akşam işten eve dönüş istikametinde pik saatlerde araç kuyruklanmasının önüne geçilmesi için teknik çalışmalar devam etmektedir.” diye konuştu.