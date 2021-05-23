Belediye’den soğuk limonata ikramı

Çorum Belediyesi mobil ikram aracı kış mevsimi boyunca şehrin farklı noktalarında özel günlerde ve Cuma namazı çıkışlarında vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmuştu. 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren yaklaşık 5000 kişilik sıcak çorba ikramında bulunan Çorum Belediyesi, bu hizmetiyle vatandaşlardan takdirini kazanmıştı. Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların da yükselmesiyle birlikte mobil ikram aracı bu kez soğuk limonata ikram ederek vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.



SARIGÜL TEBRİK ETTİ

Hz. Ömer Camii çıkışında vatandaşlarla birlikte soğuk limonata içmek için sıraya giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı halka dokunan bu hizmet için tebrik ettiğini dile getirdi.

BELEDİYE EMEKÇİLERİ DE UNUTULMADI

Vatandaşa limonata dağıtımı yapan mobil ikram aracı kiremit fabrikalarında çalışan emekçilerin de yanına gitti. Sıcak hava şartlarında ağır işçilik yapan emekçiler, Çorum Belediyesi’ne verdikleri bu hizmet için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

