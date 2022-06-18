Belediye’den sınava giren öğrencilere ve velilerine jest

YKS öncesi öğrencileri motive edecek kolaylıkları uygulamaya koyan Çorum Belediyesi, sınava giriş esnasında da öğrencilere su ikramında bulundu. Sınav giriş belgesini çıkartamayan, sınava yetişmekte güçlük çeken öğrencilere de Çorum Belediyesi zabıta ekipleri yardımcı oldu.

AŞGIN, VELİLERİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sabahın ilk saatlerinden itibaren şehrin çeşitli yerlerindeki okulları gezerek öğrencisi sınava giren velilerle sohbet etti onların heyecanına ortak oldu. Başkan Aşgın, velilere iyi dilek ve temennilerini ileterek “Tüm yavrularımız gönüllerinden geçirdikleri okullara yerleşecek puanları alırlar inşallah” dedi.

VELİLERE DONDURMA İKRAMI

Okulların önünde YKS’ye giren öğrencilerini bekleyen ve onların heyecanına ortak olan velilere Çorum Belediyesi personelleri dondurma ikramında bulundu. Belediye çalışanları şehrin farklı noktalarında sınavdaki öğrencisini heyecanla bekleyen velilere 5 bin adet dondurma dağıtarak sıcak havanın etkisiyle artan heyecanlarını yatıştırmalarını sağladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamlarıyla yapılan dondurma ikramı karşısında şaşıran ve mutlu olan veliler Başkan Aşgın’a ve Çorum Belediyesine bu jestinden dolayı teşekkür etti.

SINAV BELGESİNİ GÖSTEREN TOPLU

ULAŞIMDAN ÜCRETSİZ FAYDALANDI

Çorum Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencilerin sınava giderken halk otobüslerini ücretsiz kullanabileceğini duyurdu.

YKS ‘ye giren öğrenciler sınav giriş belgesini göstererek halk otobüsleriyle ücret ödemeden sınava girecekleri okullara ulaştı.

(Haber Merkezi)