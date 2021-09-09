Belediye’den “sıfır atık malzeme alım” ihalesi

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın’ın başkanlığında yapılan ihaleye 2 firma teklif sundu.

Yaklaşık maliyeti 153 bin lira olan “Çorum’da sıfır atık kapsamında yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında farkındalık oluşturmak için poşet kullanımını azaltmak amacıyla bez çanta, tek kullanımlık bardak atıklarını önlemek amacıyla kupa bardağı ve beraberinde daha yeşil bir dünya için hazırlanan tohum kalem ve mini saksılı çiçek dikim seti alım işi” ihalesine Saliha Köklükaya 121 bin 750, Tayyar Atakan Akman ise 134 bin 375 liralık teklif verdi. (Süleyman ERDEN)

