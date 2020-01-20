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Belediyeden sıcak çorba ikramı

Yılın ilk kar yağışını sevinçle karşılayan Çorumluların içini Belediyenin ikram ettiği sıcak çorba ısıttı. 

Belediyeden sıcak çorba ikramı

Yılın ilk kar yağışını sevinçle karşılayan Çorumluların içini Belediyenin ikram ettiği sıcak çorba ısıttı. 

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:01
Belediyeden sıcak çorba ikramı

Çorum Belediyesi şehirde kar yağışıyla birlikte vatandaşların içini ısıtacak bir ikramda bulundu. Belediye, 15 Temmuz Hürriyet Meydanında kurduğu çadırda vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. 
Kar yağışının tüm şehirde büyük bir sevinçle karşılandığını ifade edenÇorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Saat Kulesi meydanında vatandaşların içini ısıtacak bir uygulama yaptıklarını söyledi. 
Çorum halkının kar hasretinin sona erdiğini ifade eden Başkan Aşgın, "Kar yağışı şehrin genelinde sevinçle karşılandı. Hemşehrilerimizin herhangi bir aksaklık yaşamamaları için sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ana arterler başta olmak üzere tüm caddeleri kısa sürede trafiğe açtık, yaya kaldırımlarını temizledik. Sıcak bir ikramla da hemşehrilerimizin gönüllerini ısıtalım istedik" diye konuştu. 
Yoğun kar yağışına aldırmadan Hürriyet meydanında kışın tadını çıkartan Çorumlular, belediyenin ikram ettiği çorbayı afiyetle içti. Başkan Aşgın, çorba kazanının başına geçerek vatandaşlara çorbayı bizzat kendisi ikram etti. 

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