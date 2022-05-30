Belediyeden serinleten ikram
Çorum Belediyesi, sıcakların arttığı bu günlerde parklarda serinlemeye gelen vatandaşlara buz gibi dondurma ikram etti. Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlar Belediyenin dondurma ikramıyla serinledi.
Yaz mevsiminin gelmesiyle Çorum’da vatandaşlar park, bahçe ve yeşil alanlara akın etti. 29 Mayıs Pazar günü dinlenmek ve hoş vakit geçirmek için Çorum Belediyesi Millet Bahçesini tercih eden vatandaşlara Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla 3 bin adet dondurma ikram edildi. Belediye Tesisler Müdürlüğü çalışanları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın selamını ileterek Millet Bahçesine gelen vatandaşlara dondurma ikramında bulundu.
“BAŞKANIMIZIN JESTİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”
Dondurma ikramı karşısında sevinen vatandaşlar böylesine güzel bir ikram için Başkan Aşgına teşekkür etti. Çorum’u gezmek için gelen vatandaşlar ve öğrenciler de Millet Bahçesinde yeşilin tadını çıkartırken yapılan bu ikram karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amasya’dan, Sinop’tan ve başkaca şehirlerden gelenler geldikleri illerde böyle bir ikramla karşılaşmadıklarını ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bu jesti ve ikramı için teşekkür ettiler.
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