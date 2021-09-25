Belediye’den Şenyurt Cadde ve Sokaklarda asfalt çalışması

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi, Bahçelievler 1. Cadde ve Şenyurt 9. Sokakta 780 metre uzunluğunda içmesuyu hattı yenileme çalışmasını tamamladıklarını kanalizasyon hattı çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Başkan Aşgın, “Bahçelievler Mahallesinde yaptığımız altyapı yenileme çalışmaları ile bu bölgede içmesuyu altyapısında sorun yaşanmayacak” dedi. Aşgın, “Ekiplerimiz Şenyurt Caddesi (Cumartesi pazarı ile Şenyurt 9. Sokak arasında) altyapı çalışmalarını tamamladı. Hemen ardından dolgu ve mekanik serimiyle birlikte asfalt çalışmamızı başlattık. Yenilenen altyapımız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler 1.Cadde, Şenyurt Caddesi (Şenyurt 9. Sokak ile Bahar Caddesi arasında) kanalizasyon hattı çalışmasının devam ettiğini, buradaki çalışmaları da kısa süre içerisinde tamamlayarak kazı ve tretuar çalışmalarının ardından asfalt serimine geçeceklerini söyledi.



