Belediye’den Selçuk Caddesi’ne yeni yağmursuyu hattı

Çalışma programında yer alan bölgelerde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye İbrahim Çayırı 11. Sokak’tan başlayıp Selçuk Caddesi’ni de içine alan Bişkek Caddesi’ne kadar olan kısımda yağmursuyu yenileme çalışması başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “ İhtiyaç olan bölgelerimize altyapı yapıyor, altyapısı yeteriz olan bölgelerimizin de altyapısını yeniliyoruz. Ekiplerimiz şuan İbrahim Çayırı 11. Sokaktan başlayıp Selçuk Caddesini de içine alan Bişkek Caddesine kadar olan 500 metrelik kısımda yağmursuyu yenileme çalışması yapıyor” dedi.

Başkan Yardımcısı Alper Zahir, çalışmalar tamamlandığında yağmursularından kaynaklı sel ve taşkınların da önüne geçmiş olacağız diye konuştu.



(Uğur GÖRKEM)

