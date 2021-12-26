Belediyeden sanayide yoğun mesai

Çorum Sanayi Sitesi’nde de buzlanmaya karşı yoğun bir mesai harcayan ekipler, olası kazaların önüne geçilebilmesi için sanayideki cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

Sanayide tuzlama ekibiyle karşılaşan Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun da, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uzun, sanayi esnafına verdiği değer için başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye yönetici ve personellerine teşekkür etti.

Necmettin Uzun ayrıca, tuzlama ekibine de kolaylıklar diledi.



