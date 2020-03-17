Belediye’den Sanayi Sitesi’ne iki yeni yol

Galericiler Sitesi 16. Sokak’ın devamında olan 335 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yolda incelemelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte yoldaki çalışmaları da tamamlayacaklarını vurguladı.

Mimar Sinan 15. Cadde’den 750 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde alternatif yol çalışmasında kazı ve dolgu çalışmasında da sona gelindiğini hatırlatan Başkan Aşgın, “Seçim dönemi bir yol sözü vermiştik. Biz iki alternatif yol yaptık. Çalışmalarımız son aşamasına geldi, yaz aylarının başlamasıyla birlikte her iki yolumuzda da asfaltlama çalışmalarını yaparak bu yolları hizmete açacağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)