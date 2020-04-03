Belediyeden sağlık kuruluşlarına 6 bin maske

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu günlerde Çorum Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz" sözünden hareketle sağlık kuruluşlarında duyulan ihtiyaç doğrultusunda maske dikmeye başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dikilecek olan 6 bin maskeyi sağlık kuruluşlarına teslim edeceklerini vurguladı. Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Aşgın, "Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizde görev alan öğretmenlerimiz ve gönüllü kursiyerlerimiz sağlık kuruluşlarına maske desteği sağlıyor. Bugün 6 bin maske üretiyoruz. İhtiyaç olması durumunda çok daha fazlasını üretebiliriz. Dikim yaptığımız atölyelerimizi dezenfekte ettik. Ürettiğimiz maskeleri sağlık kuruluşlarına teslim edeceğiz. " dedi.

Başkan Aşgın, çalışmaya katılan tüm öğretme ve gönüllü kursiyerlere teşekkür etti.

Feyza Aşgın’dan destek

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi dikiş- nakış atölyesinde maske dikim işine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcılarının eşleri Hacer Yağbat ve Seher Çöplü de destek verdi. Feyza Aşgın, maske diken kadınları ziyaret ederek kolaylıklar diledi.