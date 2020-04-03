Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89304
ALTIN
347.586
DOLAR
6.6832
STERLİN
8.1870
EURO
7.2035

Belediyeden sağlık kuruluşlarına 6 bin maske

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir sınav verdiği bu günlerde Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına bir destek daha geldi. Belediye, sağlık kuruluşlarına verilmek üzere 6 bin maske dikiyor.

Belediyeden sağlık kuruluşlarına 6 bin maske

Tüm dünyanın ve Türkiye’nin zorlu bir sınav verdiği bu günlerde Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına bir destek daha geldi. Belediye, sağlık kuruluşlarına verilmek üzere 6 bin maske dikiyor.

03 Nisan 2020 Cuma 15:51
Belediyeden sağlık kuruluşlarına 6 bin maske

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu günlerde Çorum Belediyesi sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz" sözünden hareketle sağlık kuruluşlarında duyulan ihtiyaç doğrultusunda maske dikmeye başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dikilecek olan 6 bin maskeyi sağlık kuruluşlarına teslim edeceklerini vurguladı. Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Aşgın, "Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerimizde görev alan öğretmenlerimiz ve gönüllü kursiyerlerimiz sağlık kuruluşlarına maske desteği sağlıyor. Bugün 6 bin maske üretiyoruz. İhtiyaç olması durumunda çok daha fazlasını üretebiliriz. Dikim yaptığımız atölyelerimizi dezenfekte ettik. Ürettiğimiz maskeleri sağlık kuruluşlarına teslim edeceğiz. " dedi.

Başkan Aşgın, çalışmaya katılan tüm öğretme ve gönüllü kursiyerlere teşekkür etti.

Feyza Aşgın’dan destek
Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi dikiş- nakış atölyesinde maske dikim işine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcılarının eşleri Hacer Yağbat ve Seher Çöplü de destek verdi. Feyza Aşgın, maske diken kadınları ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

İlgili Haberler
“Bizbize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek
“Bizbize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek
Koronavirüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi pozitif çıktı, hastaneden kaçtı
Karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı
Karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı
Korona virüs hastaneye girmeden teşhis edilecek
Korona virüs hastaneye girmeden teşhis edilecek
'Yurt dışında korona virüsten 124 vatandaşımız hayatını kaybetti'
'Yurt dışında korona virüsten 124 vatandaşımız hayatını kaybetti'
Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yükseldi
Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yükseldi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim