Belediye’den refekatçi misafirhanesi için ihale

Misafirhane Binası Tadilatı Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 486 bin TL olan ihaleye iki firma teklif sundu.

İlimiz merkez Mimar Sinan Mahallesi 3978/1 Ada/Parselde bulunan Çorumspor’un eski tesislerinin olduğu bölgedeki 700 metrekarelik kapalı alanda “Refekatçi Misafirhanesi” olarak kullanılması için tadilatını kapsayan ihaleye Murat Zurnacı 428 bin TL teklif verirken, Yakup Uslu da 589 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun katılımcı firmaların belgelerinin incelenmesinden sonra resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)