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Belediye’den parklara koronavirüs önlemi

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki bankları kaldırdı. Yine parklardaki kameriyelerin etrafını da şeritlerle çevirerek virüs tehdidi geçene kadar vatandaşların kullanımına kapattı.

Belediye’den parklara koronavirüs önlemi

Çorum Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında parklardaki bankları kaldırdı. Yine parklardaki kameriyelerin etrafını da şeritlerle çevirerek virüs tehdidi geçene kadar vatandaşların kullanımına kapattı.

27 Mart 2020 Cuma 21:55
Belediye’den parklara koronavirüs önlemi

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Çorum’da da koronavirüsün etkilerinin görülmeye başladığı andan itibaren Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

“Devletimizin, valiliğimizin ve belediyemizin almış olduğu koruma tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatabilmeleri için alınan tüm tedbir kararlarını uyguluyoruz” diyen Yağbat, bu kapsamda parklardaki bank, kameriye ve oturma alanlarını da geçici olarak kaldırdıklarını söyledi. Yağbat, “Parklarda vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olduğumuz bankları, kameriyeleri, oturma alanlarını, vatandaşlarımızın sağlığı için geçici olarak kaldırıyoruz. Kameriyelerimizin etrafını da güvenlik şeridiyle kapatıyoruz.” dedi.

Çorum halkına da çağrıda bulunan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Hiçbir virüs bizim birlikteliğimizden ve tedbirlerimizden kuvvetli değildir. Bu anlamda herkesin, devletimizin yapmış olduğu çağrılara uymak suretiyle evlerinde kalmaları ve çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkamamaları önem arz etmektedir. Bu süreci de birlikte atlatacağız. Evde Kal Türkiye, Evde Kal Çorum” dedi.

(Haber Merkezi)

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