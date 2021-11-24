Belediye’den Öğretmen Lisesi Caddesi’nde asfalt 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Öğretmen Lisesi Caddesi’nde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Şehrin trafiğini rahatlatacak yeni yollar açtıklarını, bu yolların alt ve üstyapılarını tamamlayıp hizmete sunduklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, alternatif ve sürdürülebilir ulaşım araçların yoğunluğunu da kaldıracak ve destekleyecek genişlikte yeni yollar planladıklarını vurguladı. Başkan Aşgın, “Bu bölgedeki yeni yapılaşmayla birlikte yoğun bir şekilde kullanılan Öğretmen Lisesi Caddesi’nin ilk olarak altyapısını tamamladık. Daha sonra yolumuzu sağlamlaştırarak dolgu ve mekanik çalışmalarını yaptık. Toplam 6 bin metre uzunluğundaki bordür çalışmalarının ardından ekiplerimiz 800 metre uzunluğa sahip tek şeridin asfalt çalışmasına başladı. Caddemiz tamamlandığında, yeni kavşakları ve bisiklet yoluyla hemşehrilerimizin hizmetinde olacak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

