Belediyeden ödüllü resim yarışması

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan resim yarışmasıyla sevginin gücüne dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Yarışmaya katılacak öğrenciler Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’ne resimlerini 9 Mayıs Pazartesi gününe kadar teslim edebilecekler. Eserlerin değerlendirilmesinin ardından 27 Mayıs Cuma saat: 14.00’da Buhara Kültür Merkezi’nde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim edeceğiz.” diye konuştu.

Candan, “İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinin ayrı ayrı değerlendirileceği yarışmada birincilere 2.000 TL, ikincilere 1500 TL, üçüncülere 1000 TL, mansiyon ve resim malzemeleri seti hediye edileceğini belirtti.

